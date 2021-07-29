مستشفى كليوباترا تشتري 337.2 ألف مليون سهم خزينة بجلسة اليوم

كشفت البورصة المصرية اليوم عن شراء مجموعة مستشفيات كليوباترا، 337.2 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم.









وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 14 يونيو الماضي شراء أسهم خزينة.



