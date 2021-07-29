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مستشفى كليوباترا تشتري 337.2 ألف مليون سهم خزينة بجلسة اليوم
الخميس 29/يوليو/2021 - 11:08 ص
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن شراء مجموعة مستشفيات كليوباترا، 337.2 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 14 يونيو الماضي شراء أسهم خزينة.
وحققت شركة مستشفى كليوباترا، عن الربع الأول من 2021، صافي ربح بلغ 107.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2021، مقابل 87.95 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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