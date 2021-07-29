Advertisements

البحوث الفكلية تكشف موعد غرة شهر المحرم 1443 هجريا

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قالت البحوث الفلكية إنه يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم  الأحد 29 من ذي الحجـــة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية). 
 
وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمرفي كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق. 
 
وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1443 هـ  فلكياً يوم الإثنين 9/8/2021 م.

أخبار تهمك

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على مصير الدوري بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 15 ساعة

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

07:03 ص

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

02:49 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان