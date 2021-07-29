معلومات قد لا تعرفها عن غادة جبارة التي اختارتها وزيرة الثقافة لاستكمال أعمال أكاديمية الفنون خلفًا لأشرف زكي





وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الشكر للدكتور أشرف زكي، بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وانتهاء مدة رئاسته لأكاديمية الفنون، وفقًا لأحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية، كما اختارت الدكتورة غادة جبارة مؤقتاً لتسيير أعمال الأكاديمية، لحين الانتهاء من إجراءات اختيار رئيسا لها.



وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنها



تخرجت غادة جبارة من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1990.



ثم عينت في منصب رئيس قسم المونتاج ثم أصبحت وكيلة للمعهد ثم عميد المعهد العالي للسينما من 2013 إلى 2016.



اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوارة.



تمكنت من خلال موقع عميد معهد السينما من تحقيق إنجازات كثيرة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولى المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم.



عرضت أفلام طلاب معهد السينما في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية منها القاهرة السينمائي وكان ودبي وفينسيا.



وتعمل جبارة حاليًا في منصب عضو مجلس نقابة السينمائيين.



