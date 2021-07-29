"البحوث الفلكية" ترد على إمكانية وجود حياة على "المشترى" (فيديو)

كشف الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل العثور على آثار للماء في الغلاف الجوي لقمر المشترى "جانيميد"، موضحا أن كوكب المشترى تكوينه غازي ولديه ما يزيد عن 50 قمر ومنهم قمر "جانيميد".





وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن قمر "جانيميد" يعد أكبر من كوكب عطارد، وإذا ثبت بالفعل أن لديه غلاف جوي وبه آثار للماء فهذا يعني أنه بيئة مناسبة للحياة، منوها بأنه من المبكر الجزم بإمكانية وجود حياة من عدمه حاليا على سطح هذا القمر.



