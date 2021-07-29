Advertisements

"البحوث الفلكية" ترد على إمكانية وجود حياة على "المشترى" (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل العثور على آثار للماء في الغلاف الجوي لقمر المشترى "جانيميد"، موضحا أن كوكب المشترى تكوينه غازي ولديه ما يزيد عن 50 قمر ومنهم قمر "جانيميد".

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن قمر "جانيميد" يعد أكبر من كوكب عطارد، وإذا ثبت بالفعل أن لديه غلاف جوي وبه آثار للماء فهذا يعني أنه بيئة مناسبة للحياة، منوها بأنه من المبكر الجزم بإمكانية وجود حياة من عدمه حاليا على سطح هذا القمر.

وأوضح مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن علماء "ناسا" يدرسون حاليا هل ما تم رصده من آثار للمياه بقمر جانيميد يندرج تحت تأثير النشاط الشمسي على الكواكب أم لا، حيث ستضح التفاصيل الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان

منذ ساعة و نصف

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على مصير الدوري بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

07:03 ص

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

02:49 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان