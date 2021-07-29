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مساهم يرفع حصته بشركة النعيم القابضة للاستثمار

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:13 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام المساهم يوسف محمد مدحت حصته بشركة النعيم القابضة للاستثمار بشراء 500 ألف سهم بمتوسط سعر 0.18 جنيه، لتبلغ القيمة الاجمالية للصفقة 91 ألف جنيه.

وأوضحت البورصة المصرية ، أن نسبه إمتلاك الأسهم بالشركة كانت قبل تنفيذ العملية حوالي 23.9% بينما بلغت النسبة بعد تنفيذ العملية 24%  من خلال تنفيذ العملية عبر شركة  نعيم  للوساطة فى الأوراق المالية.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة النعيم القابضة، ارتفاع خسائرها هامشياً خلال الربع الأول من عام 2021، مسجله خسائر بلغت 1.512 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.509 مليون دولار خسائر في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة، بلغت خسائر الشركة القابضة خلال الفترة نحو 1.5 مليون دولار، مقابل 1.66 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما بلغت حقوق الحصص غير المسيطرة خسائر بقيمة  6.7 ألاف دولار، مقابل 155.4 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.


 
وارتفع إجمالي الإيرادات لتصل إلى 937 ألف دولار في الربع الأول من عام 2021، مقابل 830.26 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وبالنسبة للقوائم المستقلة للشركة، فقد حققت الشركة 1.37 مليون دولار خسائر خلال الربع الأول من 2021، مقابل 1.11 مليون دولار خسائر في الربع المقارن.

وحققت الشركة خلال 2020 خسائر بلغت 349.6 ألف دولار خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 6.13 مليون دولار في 2019.

وبلغ صافي خسائر مالكي الشركة الأم نحو 1.38 مليون دولار في 2020، مقابل 6.77 مليون دولار في 2019، فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 1.03 مليون دولار في 2020، مقابل 631.7 ألف دولار في 2019.

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