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سفير الصين الجديد يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة متفائلة

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أعرب سفير الصين الجديد لدى واشنطن، تشين جانج، عن أمله في انتصار الولايات المتحدة على كوفيد -19، وقال إن العلاقات الثنائية تنتظر إمكانات كبيرة، مما أعطى لهجة متفائلة لدى وصوله إلى منصبه الجديد وسط علاقات متوترة للغاية.

يأتي وصول تشين بعد أيام من انتهاء محادثات رفيعة المستوى في مدينة تيانجين بشمال الصين بين نائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان وكبار الدبلوماسيين الصينيين، حيث أشار الجانبان إلى أنه يتعين على الطرف الآخر تقديم تنازلات لتحسين العلاقات. ويحل تشين (55 عاما)، نائب وزير الخارجية الذي شملت حقائبه السابقة الشؤون والبروتوكول الأوروبي، محل السفير الصيني الأطول خدمة لدى الولايات المتحدة، كوي تيانكاي، 68 عاما، الذي أعلن الشهر الماضي رحيله بعد ثماني سنوات في واشنطن.

وقال تشين للصحفيين في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية بعد وصوله من المطار "أعتقد اعتقادا راسخا أن باب العلاقات الصينية الأمريكية، المفتوح بالفعل، لا يمكن ولا ينبغي أن يغلق". واضاف إن "العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى منعطف حرج جديد، حيث لا تواجه فقط العديد من الصعوبات والتحديات، ولكن أيضا فرصا وإمكانات كبيرة".

واوضح تشين إن العلاقات استمرت في التقدم "على الرغم من التقلبات"، وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن تحت قيادة الرئيس جو بايدن. وأضاف "أتمنى للبلد انتصارا مبكرا على الوباء".

اكتسب تشين، الذي قضى فترتين كمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بين عامي 2006 و2014، سمعة بسبب دفاعاته العامة الموجهة في كثير من الأحيان عن مواقف بلاده. وقد تدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بشكل حاد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وواصل بايدن الضغط على الصين، وشدد العقوبات على المسؤولين الصينيين وتعهد بأن البلاد لن تحل محل الولايات المتحدة كزعيم عالمي للعالم في عهده.

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