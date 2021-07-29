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تقترب من حاجز الـ40 درجة ..الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة درجات حرارة تقترب من حاجز 40 درجة بعد أن سجلت اليوم 38 درجة.

وأشارت، إلى زيادة فرص سطوع الشمس خلال اليوم، مناشدة عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه حتى الآن لم يظهر في الخرائط أي انخفاض في درجات الحرارة، وسيتم التنويه عندما تتغير الخرائط.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا وتؤدى لارتفاع الأمواج بشواطئ البحر الأحمر من 2 لـ2.5 متر، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

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