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"محلية النواب" تتفقد عدد من المشروعات بمحافظة الدقهلية

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، صباح اليوم الخميس، زيارتها الميدانية إلي محافظة الدقهلية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة.


واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفد لجنة الإدارة المحلية، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية، وبمشاركة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

ورحب المحافظ برئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وتفقد وفد مجلس النواب متحف أعلام المحافظة، داخل مقر الديوان العام، والذي يضم صور لكل رموز المحافظة في العمل العام، من شخصيات علمية ودينية ومثقفين ورياضيين وفنانين وشخصيات عامة ووزراء. 


 ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.

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وفد لجنة الإدارة المحلية محافظة الدقهلية تفقد عدد من المشروعات المشروعات الخدمية أحمد السجيني

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