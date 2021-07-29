"محلية النواب" تتفقد عدد من المشروعات بمحافظة الدقهلية

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، صباح اليوم الخميس، زيارتها الميدانية إلي محافظة الدقهلية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة.









واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفد لجنة الإدارة المحلية، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية، وبمشاركة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.





ورحب المحافظ برئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وتفقد وفد مجلس النواب متحف أعلام المحافظة، داخل مقر الديوان العام، والذي يضم صور لكل رموز المحافظة في العمل العام، من شخصيات علمية ودينية ومثقفين ورياضيين وفنانين وشخصيات عامة ووزراء.







