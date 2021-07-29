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108% ارتفاع في أرباح " مصر لصناعة الكيماويات" خلال العام المالي 2020-2021

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:16 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن القوائم المالية خلال العام المالي 2020-2021 ، حيث أسفةت النتائج عن ارتفاع في صافي الربح ليصل الي 132.540 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 63.701 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 108% علي أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الإيرادات قد ارتفعت لتصل إلى 480.510 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 365.712 مليون جنيه بالفترة المقارنة.


 
وارتفع مجمل الربح بنسبة 65% خلال نفس الفترة ليصل إلى 222.376 مليون جنيه مقابل 134.487 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.81 جنيه، مقابل 0.87 جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع صافي الربح خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة، وارتفاع أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة عن العام السابق.

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