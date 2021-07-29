108% ارتفاع في أرباح " مصر لصناعة الكيماويات" خلال العام المالي 2020-2021

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن القوائم المالية خلال العام المالي 2020-2021 ، حيث أسفةت النتائج عن ارتفاع في صافي الربح ليصل الي 132.540 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 63.701 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 108% علي أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الإيرادات قد ارتفعت لتصل إلى 480.510 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 365.712 مليون جنيه بالفترة المقارنة.









وارتفع مجمل الربح بنسبة 65% خلال نفس الفترة ليصل إلى 222.376 مليون جنيه مقابل 134.487 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.





وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.81 جنيه، مقابل 0.87 جنيه بالفترة المقارنة.



