التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ88 موظفا بهيئة التأمين الصحي

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد ٨٨ موظفا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.





وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



