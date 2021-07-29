الأن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 دبلوم (صناعى - زراعي - تجاري - فندقي)





حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات والأخبار المتعلقة بنتيجة الدبلومات الفنية 2021 دبلوم (صناعى - زراعي - تجاري - فندقي)، نقدم لكم في السطور التالية رابط مباشر وسريع للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بكل سهولة عبر الموقع الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم، حيث تم تشغيله رسميا للطلاب لمعرفة النتيجة والاطمئنان على مستواهم التعليمي،





وعن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في المدارس، أرسلت وزارة التربية والتعليم مخاطبات إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات بارسال مندوب صباح أمس الأربعاء 28 يوليو 2021 من كل مديرية تعليمية إلى لجان النظام والمراقبة لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2021، على ألا يتم فتح النتيجة وأرسالها إلى الإدارات التعليمية والمدارس وهذا بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





وتستطيع الطلاب الآن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد أن اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية عن الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021.





رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

بدأ رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في العمل بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لنتائج الدبلومات الفنية 2021، ونقدم هنا الرابط الصحيح الخاص بالنتيجة، حيث يجب الضغط عليه لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 (((((((هنا))))))))





نتيجة الدبلومات الفنية 2021.. خطوات الاستعلام

- الدخول على رابط النتيجة المرفق أعلاه

- يقوم الطالب باختيار اسم الدبلوم المسجل فيه (الدبلوم الصناعي / الدبلوم الزراعي / الدبلوم التجاري / الدبلوم الفندقي ).

- يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه.

- يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض النتيجة.

- مواعيد تقديم التظلمات من نتيجة الدبلومات الفنية