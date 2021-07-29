موعد مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو الافيس فى الدورى الإسباني

يستعد ريال مدريد خلال الفترة الحالية تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لبداية الموسم من الدوري الإسباني الليجا والذي يرغب المرينجي فى التتويج به والمنافسة هذا الموسم.









ويواجه ريال مدريد نظيره ديبورتيفو الافيس يوم 14 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من الليجا الإسبانية فى لقاء قوي بين الفريقين.









ويدخل ريال مدريد الموسم هذا العام بمعنويات مرتفعة بعد عودة كارلو أنشيلوتي من جديد لقيادة الفريق.









ويذكر أن ريال مدريد تعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ الألماني دافيد الابا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.