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"كيما" تعلن عن فتح أسواق تصديرية جديدة في مجال الأسمدة

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:24 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، فتح أسواق تصديرية جديدة في ظل المنافسة العالمية في صناعة الأسمدة.


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها صدرت كمية 130 ألف طن سماد يوريا زراعي بقيمة تصل لنحو 40 مليون دولار خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2021 بعد الوفاء بحصة وزارة الزراعة.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 1.01 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.915 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 825.44 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 165.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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