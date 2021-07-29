"كيما" تعلن عن فتح أسواق تصديرية جديدة في مجال الأسمدة

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 1.01 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.915 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



