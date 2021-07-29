"التموين" تكشف تفاصيل الأوكازيون الصيفي هذا العام (فيديو)

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مؤسسات الدولة تعمل من أجل تحسين جودة السلع والخدمات والأسعار المقدمة للمواطن المصري، موضحًا: "تعودنا في الأوكازيونات الصيفية وجود تخفيضات بأكثر من 50% وستصل في بعض الأصناف إلى 60% هذا العام".





وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، إلى أن السلع ستكون ذات جودة عالية جدا مع مراعاة الحملات الرقابية على الأسواق وتخصيص غرفة عمليات في جميع المديريات والوزارة لمتابعة الأوكازيون ساعة بساعة.





وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: "نحو 3000 فرع سيشارك في الأوكازيون، ومن يريد المشاركة يمكنه التقدم بالأوراق والسجل والبطاقة الضريبية والرخصة والتفويض من المديرية بطلب الاشتراك في الأوكازيون، وبعد الحصول على تصريح يتم الإعلان ثم يستعد للعرض ووضع السعر قبل وبعض الخصم".



