Advertisements
هل الزواج يمنع الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة هذا العام؟.. اعرف التفاصيل
الخميس 29/يوليو/2021 - 11:25 ص
Advertisements
هناك مجموعة من الشروط المطلوبة والواجب توافرها في الطلاب المتقدمين لدخول كلية الشرطة لعام 2021 ، وهي كالتالي:
1- أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة
3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن
5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.
واشترطت أكاديمية الشرطة في الطلاب المتقدمين للالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، ألا يزيد السن فى أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية.
وتبدأ أكاديمية الشرطة في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها عن طريق الإنترنت لـ "تقديم كلية الشرطة 2021"، وذلك بدءً من 12 أغسطس المقبل، عن طريق الدخول لموقع الأكاديمية ثم تسجيل البيانات وتشمل "الاسم رباعي ورقم البطاقة ورقم الجلوس"
Advertisements