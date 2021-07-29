هل الزواج يمنع الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة هذا العام؟.. اعرف التفاصيل

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة والواجب توافرها في الطلاب المتقدمين لدخول كلية الشرطة لعام 2021 ، وهي كالتالي:





1- أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن

5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.



