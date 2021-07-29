إنجلترا تلغي الحجر الصحي لزوار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

ستسمح إنجلترا للزوار الذين تم تطعيمهم بالكامل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالوصول دون الحاجة إلى الحجر الصحي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في دفعة ضخمة طال انتظارها لشركات الطيران وشركات السفر.





انتقدت صناعة السفر في بريطانيا الحكومة لكونها بطيئة للغاية في الانفتاح، قائلة إنها أهدرت ريادتها في طرح اللقاح العالمي ومنحت الاتحاد الأوروبي السبق في جذب السياح. والآن، اعتبارًا من 2 أغسطس، لن يضطر المسافرون الذين يحملون لقاحات معتمدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الحجر الصحي. ساعد رفع نفس المطلب الخاص بالبريطانيين الذين حصلوا على التطعيمات الكاملة والعائدين من البلدان ذات الخطورة المتوسطة في يوليو على بدء انتعاش السفر.





تنطبق القاعدة الجديدة على إنجلترا، وقالت الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز إنها ستحذو حذوها. وقالت حكومة المملكة المتحدة إن الرحلات البحرية الدولية يمكن أن تستأنف أيضًا من إنجلترا. ورحبت شركات الطيران، مثل بريتيش إيرويز، وأكبر مطار هيثرو في بريطانيا، التي أثقلتها خسائر الوباء التراكمية البالغة 4 مليارات دولار، بالخطوة لكنها قالت إن هناك حاجة إلى المزيد إذا كانت الصناعة ستتعافى من الانهيار في الطلب.





على رأس القائمة إعادة فتح المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ممر السفر الذي لا يزال متأثرًا بحظر جميع المواطنين غير الأمريكيين المتواجدين في بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لراديو ال.بي.سي في وقت سابق يوم الأربعاء إنه يريد أن يأتي مواطنو الولايات المتحدة إلى إنجلترا "بحرية" ويناقش إجراء تغييرات.



