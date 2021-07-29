Advertisements

إنجلترا تلغي الحجر الصحي لزوار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
ستسمح إنجلترا للزوار الذين تم تطعيمهم بالكامل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالوصول دون الحاجة إلى الحجر الصحي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في دفعة ضخمة طال انتظارها لشركات الطيران وشركات السفر.

انتقدت صناعة السفر في بريطانيا الحكومة لكونها بطيئة للغاية في الانفتاح، قائلة إنها أهدرت ريادتها في طرح اللقاح العالمي ومنحت الاتحاد الأوروبي السبق في جذب السياح. والآن، اعتبارًا من 2 أغسطس، لن يضطر المسافرون الذين يحملون لقاحات معتمدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الحجر الصحي. ساعد رفع نفس المطلب الخاص بالبريطانيين الذين حصلوا على التطعيمات الكاملة والعائدين من البلدان ذات الخطورة المتوسطة في يوليو على بدء انتعاش السفر.

تنطبق القاعدة الجديدة على إنجلترا، وقالت الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز إنها ستحذو حذوها. وقالت حكومة المملكة المتحدة إن الرحلات البحرية الدولية يمكن أن تستأنف أيضًا من إنجلترا. ورحبت شركات الطيران، مثل بريتيش إيرويز، وأكبر مطار هيثرو في بريطانيا، التي أثقلتها خسائر الوباء التراكمية البالغة 4 مليارات دولار، بالخطوة لكنها قالت إن هناك حاجة إلى المزيد إذا كانت الصناعة ستتعافى من الانهيار في الطلب.

على رأس القائمة إعادة فتح المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ممر السفر الذي لا يزال متأثرًا بحظر جميع المواطنين غير الأمريكيين المتواجدين في بريطانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لراديو ال.بي.سي في وقت سابق يوم الأربعاء إنه يريد أن يأتي مواطنو الولايات المتحدة إلى إنجلترا "بحرية" ويناقش إجراء تغييرات.

سيؤدي تغيير قواعد الحجر الصحي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تسهيل الوصول إلى بعض أكبر الأسواق البريطانية لأعداد كبيرة من الزوار. كما أنه سيساعد الشركات على تنمية الأعمال التجارية بعد الضغوط المالية الشديدة لمدة 16 شهرًا من القيود المرتبطة بالوباء. لكن لا يزال يتعين على المسافرين إجراء اختبار COVID-19 باهظ الثمن قبل المغادرة وبعد وقت قصير من الوصول إلى إنجلترا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انجلترا الصناعه الحجر الصحي الاتحاد الاوروربي

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 18 ساعة

إجراء هام من التعليم بشأن طلاب الدبلومات المتظلمين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف على مصير الدوري بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"بريتيش ايرويز" تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

بنك إنجلترا يخفض توقعات النمو مع تصاعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاوف العالمية

الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1700 رحلة تزامناً مع إضراب الطيارين

بريطانيا تسعى إلى اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي

تعرف على إجراءات السفر للإمارات وشروط استيفاء متطلبات العودة إليها

بسبب سلالة كورونا.. دول تعلق الطيران مع بريطانيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

07:03 ص

إجراء هام من التعليم بشأن طلاب الدبلومات المتظلمين

10:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان