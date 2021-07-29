وزيرة الثقافة توجه الشكر للدكتور أشرف زكي بعد انتهاء مدة رئاسته لاكاديمية الفنون

بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته لأكاديمية الفنون وفقاً لاحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية وكلفت الدكتورة غادة جبارة بتسيير أعمال الأكاديمية لحين الإنتهاء من إجراءات تعيين رئيساً لها .

أشادت عبد الدايم بجهود الدكتور أشرف زكي خلال توليه رئاسة أكاديمية الفنون والتي نجحت في تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات وأشارت أنه حقق الكثير من الإنجازات الهامة مؤكدة أنه سيبقى أحد العناصر الفاعلة في الثقافة المصرية وتمنت له التوفيق في كافة مشروعاته العملية خلال المرحلة المقبلة .



من جانبه قدم الدكتور أشرف زكي الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الفترة التي عمل بها رئيسا للأكاديمية وأكد أن دعمها كان سبباً. فى نجاح تنفيذ العديد من المشروعات ، كما وجه الشكر لعمداء وهيئات تدريس المعاهد التابعة على التعاون الشديد خلال توليه رئاسة الأكاديمية وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لرئيس الأكاديمية الجديد.



يذكر أن الدكتورة غادة جبارة تشغل منصب نائب رئيس اكاديمية الفنون منذ سبتمبر ٢٠١٨ وتخرجت فى المعهد العالى للسينما بقسم المونتاج عام 1990 وشغلت منصب رئيس القسم ثم وكيلاً للمعهد وأخيراً عميد المعهد العالي للسينما من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦، و وكيل نقابة المهن السينمائية والأستاذ دكتور بقسم المونتاج وقد اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوارة.



حققت من خلال موقع عميد معهد السينما انجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولى المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية كما نجحت فى عرض أفلام طلاب معهد السينما فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائى وكان ودبى وفينسيا وغيرها، تشغل جبارة حاليًا منصب عضو مجلس نقابة السينمائيين .