Advertisements

وزيرة الثقافة توجه الشكر للدكتور أشرف زكي بعد انتهاء مدة رئاسته لاكاديمية الفنون

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشكر للدكتور أشرف زكي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته لأكاديمية الفنون وفقاً لاحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية وكلفت الدكتورة غادة جبارة بتسيير أعمال الأكاديمية لحين الإنتهاء من إجراءات تعيين رئيساً لها .

أشادت عبد الدايم بجهود الدكتور أشرف زكي خلال توليه رئاسة أكاديمية الفنون والتي نجحت في تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات وأشارت أنه حقق الكثير من الإنجازات الهامة مؤكدة أنه سيبقى أحد العناصر الفاعلة في الثقافة المصرية وتمنت له التوفيق في كافة مشروعاته العملية خلال المرحلة المقبلة .

من جانبه قدم الدكتور أشرف زكي الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الفترة التي عمل بها رئيسا للأكاديمية وأكد أن دعمها كان سبباً. فى نجاح تنفيذ العديد من المشروعات ، كما وجه الشكر لعمداء وهيئات تدريس المعاهد التابعة على التعاون الشديد خلال توليه رئاسة الأكاديمية وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لرئيس الأكاديمية الجديد. 

يذكر أن الدكتورة غادة جبارة تشغل منصب نائب رئيس اكاديمية الفنون منذ سبتمبر ٢٠١٨ وتخرجت فى المعهد العالى للسينما بقسم المونتاج عام 1990 وشغلت منصب رئيس القسم ثم وكيلاً للمعهد وأخيراً عميد المعهد العالي للسينما من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦، و وكيل نقابة المهن السينمائية والأستاذ دكتور بقسم المونتاج وقد اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوارة.

حققت من خلال موقع عميد معهد السينما انجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولى المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية كما نجحت فى عرض أفلام طلاب معهد السينما فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائى وكان ودبى وفينسيا وغيرها، تشغل جبارة حاليًا منصب عضو مجلس نقابة السينمائيين .

أخبار تهمك

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على مصير الدوري بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء هام من التعليم بشأن طلاب الدبلومات المتظلمين

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

07:03 ص

إجراء هام من التعليم بشأن طلاب الدبلومات المتظلمين

10:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان