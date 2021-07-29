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كورونا: إرتفاع حالات الوفيات بتونس إلى أكثر من 19 ألف

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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سجلت تونس إرتفاعا في عدد الوفيات، حيث بلغ 19336 حالة وفاة  منذ بداية الجائحة، وذلك إثر تسجيل 190 حالة وفاة جديدة.

وقد نشرت وزارة الصحة اليوم الخميس 29 جويلية 2021، بلاغا جاء به أنه قد تم تسجيل 190 وفاة جديدة بكوفيد 19(76 وفاة حصلت يوم 27 جويلية).

كما أضافت الوزارة بالبلاغ ذاته، أنه قد وقع تسجيل 3676 إصابة مكتشفة، ليرتفع عدد الإصابات المكتشفة إلى 582638 إصابة.

أما حالات التعافي، فقد أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 7810 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

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