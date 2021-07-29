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فرنسا تصف قواعد الحجر الصحي في المملكة المتحدة بأنها تمييزية

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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صرح وزير فرنسي، اليوم الخميس، بأن قرار إنجلترا الإبقاء على إجراءات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من فرنسا وليس للقادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تمييزي ولا يقوم على أساس علمي.

قالت إنجلترا يوم الخميس إنها ستسمح للزوار الذين تم تطعيمهم بالكامل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالوصول دون الحاجة إلى الحجر الصحي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لكنها ستراجع القواعد الخاصة بالمسافرين من فرنسا فقط في نهاية الأسبوع المقبل. وقال وزير أوروبا الفرنسي كليمنت بون على قناة إل سي آي التلفزيونية "إنه غير مفهوم بصراحة لأسباب صحية... ولا يستند إلى العلم والتمييز ضد الفرنسيين.. آمل أن تتم مراجعته في أقرب وقت ممكن، فهذا مجرد منطق سليم."

وقال بون إن فرنسا لا تخطط لإجراءات انتقامية "في الوقت الحالي". فقد قالت الحكومة البريطانية إنها تحتفظ بقواعد الحجر الصحي للمسافرين من فرنسا بسبب وجود متغير بيتا هناك، لكن المسؤولين الفرنسيين يقولون إن الجزء الأكبر من الحالات يأتي من جزيرة لا ريونيون في المحيط الهندي.

وقد انتقدت صناعة السفر في بريطانيا الحكومة لكونها بطيئة للغاية في الانفتاح، قائلة إنها أهدرت ريادتها في طرح اللقاح العالمي ومنحت الاتحاد الأوروبي السبق في جذب السياح. والآن، اعتبارًا من 2 أغسطس، لن يضطر المسافرون الذين يحملون لقاحات معتمدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الحجر الصحي. ساعد رفع نفس المطلب الخاص بالبريطانيين الذين حصلوا على التطعيمات الكاملة والعائدين من البلدان ذات الخطورة المتوسطة في يوليو على بدء انتعاش السفر.

تنطبق القاعدة الجديدة على إنجلترا، وقالت الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز إنها ستحذو حذوها. وقالت حكومة المملكة المتحدة إن الرحلات البحرية الدولية يمكن أن تستأنف أيضًا من إنجلترا. ورحبت شركات الطيران، مثل بريتيش إيرويز، وأكبر مطار هيثرو في بريطانيا، التي أثقلتها خسائر الوباء التراكمية البالغة 4 مليارات دولار، بالخطوة لكنها قالت إن هناك حاجة إلى المزيد إذا كانت الصناعة ستتعافى من الانهيار في الطلب.

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فرنسا بريطانيا الصناعه الحجر الصحي الاتحاد الاوروربي

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