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البحوث الفلكية تحذر: قد نشهد صراعات بالفضاء في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر لديها اتفاقيات مع دولة الصين في مجال الفضاء، وهو ما سيعزز من جهود اطلاق برامج فضائية، ويثري الاكتشافات الفضائية.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن العالم كله يسعى للتأكد من حقيقة وجود مصادر تتيح الحياة على الفضاء، منوها بأنه من الوارد أن يكون هناك حروب وصراعات على الموارد الطبيعية في الفضاء.

وأوضح مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه إذا ثبت وجود موارد طبيعية على الفضاء فأنها ستكون بيئة خصبة لإنشاء بعض التجمعات السكانية للدول المتقدمة على الأجرام السماوية.

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