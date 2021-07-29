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أمن القاهرة يقدم الرعاية لعجوز عثر عليها في الشارع بالمرج

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قدمت أجهزة الأمن بالقاهرة، الرعاية اللازمة لسيدة عجوز عثر عليها تردد عبارات غير مفهومة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وتلقى مامور قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على إحدى السيدات (مسنة) بمفردها بدائرة القسم وتقوم بترديد عبارات غير مفهومة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل العثور وتم اصطحاب السيدة المشار إليها وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى أهليتها حيث أمكن التوصل لأحد أقاربها وتم التواصل معه وحضر للقسم وقام باستلامها والتعهد بحسن رعايتها.

وقدم المواطن الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والاستجابة لهذا الموقف الإنسانى وتقديم كافة أوجه الرعاية للسيدة.

وجاء ذلك استمرارًا لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني.

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