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عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن ناديه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن ليفربول للمرة الأولى ألمح بإمكانية أن يرحل صلاح وينتقل إلى العملاق الملكي ريال مدريد وذلك بعد أن طلب أنشيلوتي الحصول على خدماته.

وواصلت الصحيفة إلى أن الملكي منفتح تمامًا على ضم محمد صلاح في حالة فشل الحصول على توقيع الفرنسي كيليان مبابي.

وتسعى إدارة الريدز مؤخرًا إلى تأمين نجمها الدولي المصري خوفًا من إغراء ريال مدريد عن طريق تقديم عرض جديد مع زيادة راتبه.

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