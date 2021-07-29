محافظ القليوبية يتفقد أعمال المرحلة الثانية لممشى النيل ببنها (صور)

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية بمدينة بنها، تفقد خلالها أعمال إنشاء ممشى النيل المرحلة الثانية بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى وتحدث إلى مهندسى الموقع ومهندسى جهاز القاهرة الفاطمية المشرف على تنفيذ المشروع.





ووجه المحافظ، بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الـ 10 أيام المقبلة حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90 % وجار أعمال الرصف والبلاط بالإنترلوك والرخام للأرضيات والأسوار.





كما ناقش المحافظ، مع المهندسين سرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة موجها بمراعاة الجانب الجمالى والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة وجود رامبات لذوى الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالى مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.



