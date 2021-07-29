قتلى جراء انهيار طريق في العاصمة الصينية بكين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مقتل 5 أشخاص بدار لرعاية المسنين في العاصمة بكين بعد انهيار جزء من جسر طريق بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار طيني ألحق أضرارا بجزء من المبنى على جانب الطريق.

وحوصر 12 شخصا في دار لرعاية المسنين في هايديان بعد الحادث، وتم إنقاذ سبعة أشخاص وإرسالهم الى المستشفى، وخضع شخص واحد لعملية جراحية بسبب إصابة في ساقه وخرج آخرون من المستشفى بعد الفحص.

وكانت السلطات المحلية، أعادت توطين جميع الأشخاص في مرفق رعاية المسنين، كما تعمل على تحديد المخاطر المحتملة في جميع دور رعاية المسنين والمناطق المجاورة. وبدأ تحقيق في الحادث.