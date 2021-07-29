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بهذه الكلمات.. ناصيف زيتون يروج لحفله المقبل في شرم الشيخ

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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يروج المطرب ناصف زيتون لحفله القادم المقرر إقامته في شرم الشيخ يوم ١٢ أغسطس المقبل وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر ناصيف زيتون صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً:"لاقوني ١٢ أغسطس في شرم الشيخ".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب ناصف زيتون أغنيه "أوقات" وهي تتر مسلسل " الموت" وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.

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