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نهضة بركان يحصل على توقيع المهدي أوبيلا

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي في الحصول على توقيع اللاعب المهدي أوبيلا قادمًا من صفوف فريق نادي حسنية أكادير لمدة ثلاثة سنوات في أولى الصفقات التي يضمها الفريق البرتقالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويعد اوبيلا واحد من أبرز عشرة لاعبين إنتهت عقودهم رفة فريق نادي حسنية أكادير وبات بإمكانهم الرحيل مجانًا دون الرجوع إلى إدارة ناديهم.

في الوقت الذي إختار فيه اللاعب الإنضمام إلى نهضة بركان مثلما فعل زميله السابق في الفريق كريم باعدي والذي تم شراءه بعد الحصول على ما تبقى من عقده.

يُذكر أن نادي نهضة بركان المغربي يخطط من أجل ضم المزيد من التعاقدات خلال الفترة القادمة لتعويض عدد من اللاعبين الذين قرر التخلي عن خدماتهم مؤخرًا.

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الكلمات المفتاحية

نهضة بركان حسنية اكادير

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