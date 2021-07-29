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في ضربة أمنية.. الداخلية تحبط ترويج 117 كيلو هيروين وحشيش بجنوب سيناء
الخميس 29/يوليو/2021 - 12:10 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 116،5 كيلو جرام، و2 لفافة بداخلهما نبات عشبى جاف يشبه مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، مخبأه داخل أتوبيس لنقل الركاب تابع لإحدى الشركات.
وتم ضبط سائق الأتوبيس ومرافقه وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تسليمها لأحد الأشخاص (جارٍ تحديده وضبطه) مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.
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