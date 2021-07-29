أجواء شديدة الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 29 يوليو 2021 إلى الثلاثاء المقبل

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

وأكدت ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

وأوضحت الأرصاد أن هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

وكشفت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر من 2: 2.5 متر .