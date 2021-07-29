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وزارة البترول تبحث التعاون مع سيمنس فى مجالات التحول الرقمى

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:08 م
جانب من اجتماع وزارة البترول مع شركة سيمنس
جانب من اجتماع وزارة البترول مع شركة سيمنس
الفجر الاقتصادي
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع وفد من شركة سيمنس مصر الألمانية برئاسة المهندس مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي للشركة لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين قطاع البترول وسيمنس في مجالات التحول الرقمى وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات البترولية.

واكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أنه استمراراً للنجاح الذى تحقق نتيجة التوجه نحو التحول الرقمى في كافة انشطته منذ عام 2016 من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، فقد نفذ القطاع عدة مبادرات عملية بنجاح في هذا المجال لافتاً الى ان هذا المشروع يغطى كافة مراحل الصناعة البترولية من البئر حتى المستهلك النهائي .

وأوضح انه جارى حالياً تنفيذ مشروع لربط مصافى تكرير البترول رقمياً بهيئة البترول من خلال نظام حديث يتيح سهولة وسرعة تداول المعلومات والوقوف لحظياً على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدى الى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل لمصافى التكرير ، كما يجرى الإسراع بتنفيذ برنامج العمل السابع لمشروع التطوير والتحديث الذى يهدف لتطبيق نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول ERP في منظومة العمل البترولى وميكنة كافة الأنشطة وتيسير تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أنشطة البترول والغاز بشكل رقمى ، علاوة على تدشين بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج كبوابة رقمية تم من خلاها طرح اول مزايدة للبحث عن البترول والغاز رقمياً امام الشركات العالمية وتوفير البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا المجال .

وأشار الملا الى ان قطاع البترول منفتح على كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى التي ينفذها والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع مشيرا الى تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر كأكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر وافريقيا بمنطقة السخنة .

واستعرض اللقاء جهود قطاع البترول لتحقيق الاستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتم استعراض الجهود الحالية للاستفادة من التطبيقات الرقمية فى مجال متابعة الانبعاثات وانشطة معالجة المياه ، حيث اكد الوزير حرص القطاع على وضع هذه المنظومة ضمن برامج التحول الرقمى.

ومن جانبهم عرض وفد شركة سيمنس الإمكانيات المتطورة والحلول التكنولوجية التي يمكن ان تسهم في تقديمها لأنشطة صناعة البترول والغاز والأنظمة الرقمية المختلفة وأنظمة التحكم بالمشروعات مشيرين الى ان الشركة لديها مركزاً متكاملاً للرقمنة بكافة تطبيقاتها في العاصمة الإدارية .

كما تم استعراض فرص التعاون المشترك في مجال تدريب العاملين بصناعة البترول حيث أشار وفد سيمنس الى ان الشركة لديها بروتوكولات تعاون مع مختلف الجامعات المصرية .

و تم الاتفاق مع وفد سيمنس على عقد لقاء مع مسئولي شركة انبى و فريق عمل البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وفريق عمل شركة سيمنس لتحديد مجالات واوجه التعاون التي يمكن العمل فيها سوياً لتمهيد الطريق امام توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع البترول وسيمنس مصر كأساس للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " والمهندس اشرف بهاء رئيس شركة انبى و المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والكيميائى جمال فتحى مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

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الكلمات المفتاحية

وزارة البترول والثورة المعدنية وزارة البترول سيمنس التحول الرقمي في شركو سيمنس

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