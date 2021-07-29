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تشريح جثة مواطن لقي مصرعه في مشاجرة دموية بالأسلحة النارية بالمرج

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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أمرت نيابة المرج بتشريح جثة مواطن لقى مصرعه أثر نشوب مشاجرة دموية بالأسلحة النارية والبيضاء بالمرج لكشف ملابسات الواقعة.


وكان قد ألقى رجال المباحث القبض على طرفي مشاجرة دموية بالأسلحة النارية والبيضاء أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخرين بالمرج.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف بين صاحب محل وأحد البائعين الذين يفرشون بضاعتهم أمام المحلات حيث نشبت بينهما مشادة كلامية حتى تطورت إلى مشاجرة قاموا على أثرها كلا منهما بالاستعانة بأقاربهم وذويهم وظلوا يطلقوا النيران هراء مما أدى إلى مصرع مواطن يدعى حسين السميطي وإصابة آخرين.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه نشوب مشاجرة هائلة بالاسلحة النارية والبيضاء بالمرج.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بمحل المشاجرة للسيطرة على المشاجرة وبالفعل تمت السيطرة عليها وتم القبض على بعض أطراف المشاجرة وجاري تكثيف الجهود لضبط الباقي وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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