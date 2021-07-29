البحوث الفلكية: غلق دور العبادة جعل البسطاء يصدقون شائعات نهاية العالم (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كل ما يثار بشأن اصطدام كويكب عملاق بالأرض، وإن نهاية العالم اقتربت ما هى إلا شائعات، ويتم تكذيبها بالأدلة العلمية.





وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا كغلق المساجد والكنائس جعل البسطاء يصدقون الشائعات التي تتعلق بنهاية العالم، موضحا أن الكويكبات تسبح في الفضاء وتقترب من الأرض، ولكن هذا لا يعني أنها "على الناصية اللي جمبينا"، بل هناك مسافات شائعة تفصلنا عن الكويكبات.





وأوضح مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنهم ينفذون حاليا تليسكوب فلكي سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعملون على إنشاء جيل جديد من الشباب مهتمون بعلوم الفلك والفضاء.



