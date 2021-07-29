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روسيا تسجل نحو 800 وفاة بفيروس كورونا

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:29 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، نحو 800 وفاةمرتبطة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة جديدة للوفيات بسبب الوباء في البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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