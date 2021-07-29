تكريما للحفناوي.. رئيس الإتحاد الدولي للسباحة يهدي تونس مركزا دوليا

قرر رئيس الإتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلّم، إقامة مركز دولي للسباحين ذوي المستوى العالي بتونس، ليكون خاصا بشمال إفريقيا.





وقد أعلنت اللجنة الوطنيّة الأولمبية (CNOT)، أنّ المسلّم قرّر إقامة المركز تكريما لتتويج السباح التونسي أحمد أيّوب الحفناوي، بذهبيّة 400 متر سباحة حرّة في الألعاب الأولمبيّة طوكيو 2020.





وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الإتحاد الدولي للسباحة كان قد استقبل كلا من البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي ومديره الرياضي سامي عاشور، مرفوقين برئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيّان وكاتبها العام وسفير تونس باليابان.



