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الليلة.. مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة "وجع قلبي"

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان مصطفى كامل الليلة لطرح أول أغنيات ألبومه الجديد "وجع قلبي" الذى يحتوي على ثمانية أغاني متنوعة كلها من كلماته عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم.

أما الألحان فهي من نصيب مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.


وكان مصطفى كامل قد طرح مؤخراً ألبوم "أنا نسيتك"، والذي تضمن ثمانية أغاني وهو من كلماته وألحانه، بعد فترة غياب عن الغناء دامت حوالي ثلاثة سنوات.

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