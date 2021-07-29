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"شركة عالمية": نستهدف تشغيل خطوط طيران للمدن السياحية المصرية

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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التقى أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بممثلي شركة الطيران ويز إير - Wizz Air العالمية، بهدفتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الترويج والتسويق السياحي للمقاصد المصرية


وشركة الطيران ويز إير  هي إحدى أكبر شركات الطيران العالمية المنخفض التكاليف على المستوى الدولي.


وجاء اللقاء في إطار تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ولاستعراض خطط التطوير الخاصةبتسيير الرحلات الجوية الحالية التي تنظمها الشركة من دول العالم إلى مطارات كل من شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر وسوهاج.


وخلال اللقاء قامت باربرا أكوستا رئيس قطاع التشغيل والتخطيط لشركة ويز إير العالمية، بعرض خطة الشركة التي تستهدف تدشين عدد منخطوط الطيران الجديدة من المدن العالمية للمقاصد السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة.


وأشارت إلى أهمية السوق المصرى الذى يُعد من أهم الأسواق السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، نظراً لتنوعه وثرائه بالمعالم السياحيةوالأثرية والمقومات السياحية الأخرى التي جعلت المقصد المصري من أهم الوجهات المفضلة والتي تجذب إليها السائحين من مختلف دولالعالم.


وأكد أحمد يوسف أن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوائل المحافظات التي استقبلت السائحين منذ استئناف الحركة السياحيةالوافدة إلى مصر في أول يوليو 2020 ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بالمحافظتين بالأمصال المضادةلفيروس كورونا.


وأضاف أن متوسط أعداد السائحين الذين استقبلتهم مصر في زيادة مطردة ومستمرة حيث وصلت نسبة عدد السائحين الوافدين الى مصرخلال شهر يونيو 2021 إلى  56% من مثيلتها في عام 2019.


 وخلال اللقاء أشار الأستاذ ماجد أبو سديرة  رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة إلى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصرخلال الفترة الماضية، مؤكدا على استمرار تطبيق الدولة المصرية لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية بصرامةوحزم وبالمقاييس العالمية المتعارف عليها.


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