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الحكومة تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم حقيقة ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنًا مع رفع أسعار البنزين.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنًا مع رفع أسعار البنزين.

وشددت الوزارة على استقرار أسعار السلع الغذائية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُوضحةً أن ‏عمليات نقل السلع الغذائية بين المحافظات تتم عبر شاحنات نقل تعتمد معظمها على منتج السولار، ‏والذي لم يشهد تحريك في أسعاره ضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مما يعني أن عملية نقل السلع لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، تم صرف ما يقرب من 96% من الحصص التموينية عن شهر يوليو 2021 حتى الآن، حيث يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، فضلًا عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
الحكومة تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية
الحكومة تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية

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