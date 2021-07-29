محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة تعويضية لدعم ذوي الإعاقة السمعية



سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 34 سماعة أذن طبية لذوي الإعاقة السمعية،مقدمة من جمعية "كيان للأشخاص ذوي الإعاقة "وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة وبحضور الدكتور أيمن طنطاوي المدير التنفيذي للجمعية "كيان"،والأستاذ سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالديوان العام



وأعرب المحافظ عن تقديره لجمعية كيان والجهود التي تقوم في مجال خدمة ذوي الإعاقة،وهوا ما يتسق مع الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون امكانيات وقدرات تساهم في بناء ونهضة الوطن،مشيرا إلى أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من المجتمع والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية.



من جهته أعرب الدكتور أيمن طنطاوي المدير التنفيذي للجمعية عن تقديره للمحافظ"د.محمد هاني غنيم"وحرصه الملموس على دعم الأشخاض ذوي الإعاقة بالمحافظة من خلال توفير كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال،مشيرا إلى أن ما تسليمه اليوم من سماعات طبية هي الدفعة الثالثة ضمن المبادرة التي تنفذها الجمعية في عدد من محافظات الصعيد وتستهدف تقديم الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتيسير سبل الحياة لهم