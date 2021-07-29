Advertisements

التنمية المحلية: توجيهات رئاسية لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة بالقاهرة

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
عقدت وزارة التنمية المحلية، اجتماعين بمقر الوزارة، مع مسئولى شركتي خدمات بيئية وتدوير المخلفات، والتى تتولى إحداها خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات لأحياء المنطقة الشرقية، فيما تتولى الأخرى خدمات الجمع والنظافة بالمنطقة الغربية بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الوزارة أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت لسرعة تنفيذ العقود الموقعة مع الشركتين وتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى النظافة بباقى مناطق القاهرة حيث تتولى هيئة النظافة والتجميل مسئولية النظافة في المنطقتين ( الجنوبية والشمالية )، وهناك توجيهات رئاسية للحكومة بسرعة شعور المواطنين بالقاهرة بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة بشوارع العاصمة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تمت مناقشة إجراءات تسليم وتسلم الأحياء التي سيعملون بها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والمعدات والسيارات التي سيتم تأجيرها للشركات والجراجات الفرعية طبقًا للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين وخطط التشغيل، كما استمع " شعراوى" أيضًا إلى ما قامت به كل شركة من إجراءات حصر الوحدات السكنية والمحلات والمرافق العامة في كل منطقة، وإجراءات استقبال طلبات التوظيف في مختلف التخصصات من مديرين ومشرفين ومهنيين وإداريين وفنيين وغيرها، إلى جانب إجراءات استيراد بعض المعدات والعربات والمكانس الآلية والمكابس المستخدمة في المنظومة بالمنطقتين من عدد من الدول الأوروبية والتي بدأت تصل إلى الموانئ المصرية، وبعض المعدات والالات من الشركات الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها بحثت مع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة جهود الهيئة الحالية في أعمال النظافة والتجميل لأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية عبر المعدات والآلات والعاملين بالهيئة، والمنافسة بقوة بين الشركتين والهيئة في مستوى النظافة بالقاهرة لإعادتها لشكلها الحضارى والجمالى من جديد وبما يشعر المواطنين بالعاصمة بوجود تغير حقيقى في الشارع.

وطالبت الوزارة بتعظيم أقصى استفادة من الإمكانيات والكوارد البشرية الموجودة بالهيئة خاصة بعد توقيع العقود مع الشركتين والتجهيز لبدء العمل في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بما يتطلب ضرورة تقديم مستوى جديد عبر خطط تشغيل ومتابعة جيدة.

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 6 ساعات

رفضت إعطاءه "العيدية" فرماها من الدور الثاني.. إصابة زوجة في الشرقية

منذ أقل من ساعتين

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريال مدريد يتخذ إجراءت نارية تجاه لاعبيه لضم مبابي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

12:00 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان