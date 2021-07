الطالع الفلكى الخَمِيس 29/7/2021..كِمِّيَّة الجُرْأة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 22 أبيب قبطى ، 29 تَمُّوز رُومى ، 19 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -باختصار يا دكتور ، أنا طالب الأرْبْ من سَعَادتَكْ.(أحمد راتب من مسرحيّة سُكْ على بناتك-1980)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ ينتقل للعذراء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من الأسد للعذراء فى العاشرة و 32 دقيقة مساء اليوم ، وسوف يبقى فيه لينتقل للميزان فى الثانية و 14 دقيقة فجر 15 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الأسد.(تنتقل للعذراء فى 22 أغسطس)

(عطارد) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 11 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 16 أغسطس)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى العذراء.(ينتقل للميزان فى 15 سبتمبر)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)

كوكب المرّيخ يرمز للطاقة والنشاط يندفع لنجدة الضعيف وإعانة الفقير والمُحتاج ، برج العذراء يرمزللتنسّك والإستشفاء والتداوى من الصدمات النفسية والجسدية و الأشهر بين الأبراج رحمة بالضعفاء كالأطفال والفقراء والبيئة من حيونات و نباتات ، يرمز لأم تحمى طفلها أو أب يحمى إبنه والحماية أشهر وظائف المرّيخ (راجع مقال1/10/2016 اليد الذهبيّة) خلال فترة إقامة المريخ فى برج العذراء فالآباء والأمهات يكونون أكثر صرامة فى حماية وتأمين أطفالهم، الشجاعة و التضحية/ المريخ لحماية الضعفاء/برج العذراء مُرشحة للظهور من خلال أنشطة رعاية الأيتام ودفع ديون الغارمات وتجهيز اليتيمات للزواج ، إنقاذ القطط و الكلاب الضعيفة أوالمريضة مهما تكلفت مالاً ووقتاً وسخرية البعض، بُرج العذراء يشتهر بالتردّد والخجل و بحلول المرّيخ فيه تتوافر كميّة من الجرأة و الشجاعة والإقدام للتقدّم لعروسة أو للمُطالبة بحقوقك المالية أو درجتك الوظيفيّة وهذا مُفيد لمن إعتادو قراءة روايات الحبّ العذرى أو الحب من طرف واحد لإنهاء دراما لا لزوم لها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة، وكما يُميّز ظهور نجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل ، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الهَنْعة لتدخل إلى منزلة الذراع لأنها تُشبه ذراع الأسد المقبوضة ، منزلة الذراع تُعرف عند عامّة العرب بالمَرْزَمْ وهى خامس نجوم الصيف تشتد فيها الحرارة والرطوبة والعواصف الترابيّة و رياح السّموم اللاهبة وتقول عنها العرب (إذا غاب المرزم فالزم) يعنى إذا إنتهت منزلة المرزم فالزم بيتك وتوقف عن الزراعة لفوات الوقت لها ، تستمر فيها سُقيا الأشجار بدون إسراف أو تقتير وتُزرع فيها فسائل النخيل والبطيخ والسّمسم وينضج فيها الرّمّان والفواكه وفيها بواكير قطاف البلح الرّطب (إذا طلع المرزم مَلأ ما فوق المحزم) أى بطلوع منزلة المرزم يملأ مافوق حزام الفلاح من محصول بلح الرّطب ، هذه المنزلة هى أنسب الأوقات للغطس فى بحر العرب لصيد اللؤلؤ ، كما يرتفع نشاط وهياج الأفاعي والزواحف بمختلف أنواعها و تنتشر بشكل كبير خلال فترة الليل بسبب إزدياد معدلات الرطوبة خصوصاً على السواحل ، بالتوازى مع وفرة فواكه الصيف المُتنوعة ومحصول البلح و مُوسم صيد اللؤلؤ فهو وقت مُناسب من وجهة نظر التأثير الزمانى/تايم أفّيكتْ للإنطلاق فى عملية بحث عن عروسة/عريس للعزّاب وهى أجمل الفواكه وأثمن اللآلئ خلال تلك المنزلة ولاعيب طالما بالحلال أو شهر عسل جديد للمُتزوجين ، تقول العرب (إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأفق الشعاع وترقرق السّراب بكل قاع وكنست الظباء والسّباع).





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*إخترت لك من قناة يُوتيوب

مُوسيقى وأغانى أفلام جيمس بوند والتى تُعبر عن حماسة و شجاعة المرّيخ جنباً إلى جنب مع حنان وعطف بُرج العذراء ..





1- Matt Monro - From Russia With Love (Matt Sings Monro, 24.10.1974

2- Lulu - The Man With The Golden Gun (Top Of The Pops, 1975

3- John Barry and David Arnold - The Music of James Bond

4-Live and Let Die (Suite)





5-Bond 77 (The Spy Who Loved Me Soundtrack)





6-James Bond vs Hans (You Only Live Twice)









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك البحث عن وظيفة إضافيّة لزيادة دخلك ولو قروش قليلة، وتلك القروش قد تزداد بعد فترة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الجوزاء: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج السّرطان: الماس لا يُخدش مهما صادف من تجريح، مقاوم للحرارة و الضغط وأنت لست مختلفاً عن تلك الصفات فتحلّ بالصلابة ، وابتسامة لفتح القلوب العنيدة.





برج الأسد: الصراحة لاتعنى الفظاظة مع الآخرين حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.

برج العذراء: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج الميزان: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، ما لا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج العقرب: مشحون عن آخرك بالطاقة لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج القوس: بعض الفرص والعلاقات لاينبغى الحسرة عليها عند فقدانها خصوصاً إن أنطوت على شُبهة أو مفسدة ، لا تقرصينى يانحلة.





برج الجدى: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ لتُعانى نفس العواقب ، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أو عاطفة جديدة.





برج الدّلو: إبتعد عن الشطط فى الحب الزّائد أو التحكّم الزّائد،الإعتدال مطلوب خاصةً فى مشاعرالغيرة والتى تبدو كالملح،القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ.

برج الحوت: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.