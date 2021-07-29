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خدمات جديدة من «السكة الحديد» لذوي الهمم.. تعرف عليها

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة السكة الحديد، عن خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحطات، ومنها توفير كراسي متحركة وشباك تذاكر.

وأعلنت الهيئة، أنه في إطار حرصها على الاهتمام بذوي الهمم، فقد قامت الهيئة بتخصيص شباك صرف تذاكر مخصص لهم للحصول على تذاكر السفر فى يسر وسهولة.

كما قامت بتوفير عربة جولف بمحطه القاهرة لنقلهم من خارج المحطة إلى داخل المحطة والأرصفة، وكذلك كراسي متحركة بمحطة القاهرة ومعظم محطات الهيئة لخدمتهم، وكذلك خدمة كبار السن، وهي خدمات مجانية تقدمها الهيئة.

وشددت هيئة السكة الحديد على ضرورة مراعاة عمل «رامب» مخصص لخدمة ذوى الهمم مع تحديث وتطوير المحطات تحقيقًا لراحة الجمهور.

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