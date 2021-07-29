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فيلم "مش أنا" لتامر حسني يحقق 425 ألف جنيهاً بالأمس

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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حقق فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في دور العرض السينمائية، حيث بلغت إيراداته أمس 425 ألف جنيهاً، فبلغ إجمالي إيراداته في ستة أسابيع من عرضه نحو 38 مليونًا و500 ألف جنيهاً. .

وتدور أحداث فيلم "مش أنا"، حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، مصاب بمرض نفسي، ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر؛ لأنها أيضا مريضة.


فيلم"مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في بطولته حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، إياد نصار، محمد عبدالرحمن، عصام السقا، من إخراج سارة وفيق.



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