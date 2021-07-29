مدبولي: نسعى للارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب سودانية

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم من مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.



وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات المستمرة للرئيس السيسي للحكومة ببذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وجميع الدول الأفريقية الشقيقة، ومنها جمهورية جنوب السودان الشقيقة، حيث تسعى الدولة للارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب سودانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في جنوب السودان، وذلك في مجالات: الري، والصحة، والتعليم، بالتوازي مع إطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في مجالات أخرى مثل الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة والبترول، وغيرها.



