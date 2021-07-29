السباح الحفناوي يهدي بذلته إلى المتحف الأولمبي

قام البطل الأولمبي التونسي أحمد أيوب الحفناوي، بإهداء بذلته إلى المتحف الأولمبي.





وقد مكنت هذه الهدية الحفناوي، من تسجيل إسمه وإسم تونس في المتحف الأولمبي، حيث أنه بذلة السباحة التي كان يرتديها في السباق الذي مكنه من إحراز الميدالية الذهبية في مسافة 400 متر سباحة حرّة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.





وقد أعرب السباح التونسي عن فخره واعتزازه بتسجيل إسم تونس لأوّل مرّة في سجل المتحف الأولمبي، تخليدًا لإنجازه الأولمبي التاريخي وتشريفًا للحركة الرياضية والأولمبية التونسية، كما ورد على لسانه.





ويشار إلى أن مراسم تسليم البذلة، كانت قد انتظمت اليوم الخميس 29 جويلية 2021 بالمسبح الأولمبي بطوكيو، بحضور كلا من رئيس الإتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلم ومديرة مؤسسة الثقافة والتربية الأولمبية باللجنة الدولية الأولمبية، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وسفير تونس باليابان.



