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السباح الحفناوي يهدي بذلته إلى المتحف الأولمبي
الخميس 29/يوليو/2021 - 12:51 م
مروى الجلاصي
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قام البطل الأولمبي التونسي أحمد أيوب الحفناوي، بإهداء بذلته إلى المتحف الأولمبي.
وقد مكنت هذه الهدية الحفناوي، من تسجيل إسمه وإسم تونس في المتحف الأولمبي، حيث أنه بذلة السباحة التي كان يرتديها في السباق الذي مكنه من إحراز الميدالية الذهبية في مسافة 400 متر سباحة حرّة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وقد أعرب السباح التونسي عن فخره واعتزازه بتسجيل إسم تونس لأوّل مرّة في سجل المتحف الأولمبي، تخليدًا لإنجازه الأولمبي التاريخي وتشريفًا للحركة الرياضية والأولمبية التونسية، كما ورد على لسانه.
ويشار إلى أن مراسم تسليم البذلة، كانت قد انتظمت اليوم الخميس 29 جويلية 2021 بالمسبح الأولمبي بطوكيو، بحضور كلا من رئيس الإتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلم ومديرة مؤسسة الثقافة والتربية الأولمبية باللجنة الدولية الأولمبية، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وسفير تونس باليابان.
ويذكر أن السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي، كان قد تمكن من إحراز الميدالية الذهبية في مسافة 400 متر سباحة حرّة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في حين أنه فشل في التأهل إلى نهائي سباق 800م سباحة حرة، حيث أنهى التصفيات في المرتبة العاشرة.
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