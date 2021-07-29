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موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حجز منتخب مصر مقعده في الدور ربع نهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو عاصمة اليابان وذلك عقب الفوز على أستراليا بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة متفوقا بفارق الأهداف على الأرجنتين التي تعادلت مع إسبانيا بهدف لكل منهما بينما تذيلت أستراليا المجموعة برصيد 3 نقاط.

وسيواجه منتخبنا الأولمبي نظيره البرازيلي في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل 31 يوليو الحالي على ملعب سايتاما 2002 بينما ستتقابل إسبانيا مع كوت ديفوار بعد أن تصدرت المجموعة برصيد 5 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والبرازيل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت مصر والواحدة ظهرا بتوقيت السعودية والثانية ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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