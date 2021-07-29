كارتيرون يحسم مركز الظهير الأيمن في مباراة غزل المحلة

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قراره بإشراك أحد نجوم الفريق في مركز الظهير الأيمن في مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة القادم في بطولة الدوري المصري.





واستقر المدير الفني الفرنسي على الدفع بالتونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن وذلك على حساب أحمد عيد.





وابتعد نجم الفريق حازم إمام عن المباريات خلال الفترة الماضية، حيث يعاني من الإصابة و يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في معسكر الفريق ببرج العرب.





وأعطى باتريس كارتيرون أفضلية للنجم التونسي للمشاركة في مباراة غزل المحلة على حساب أحمد عيد.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.





يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها حتى الآن.



