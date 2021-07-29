Advertisements

كارتيرون يحسم مركز الظهير الأيمن في مباراة غزل المحلة

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قراره بإشراك أحد نجوم الفريق في مركز الظهير الأيمن في مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة القادم في بطولة الدوري المصري.

واستقر المدير الفني الفرنسي على الدفع بالتونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن وذلك على حساب أحمد عيد.

وابتعد نجم الفريق حازم إمام عن المباريات خلال الفترة الماضية، حيث يعاني من الإصابة و يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في معسكر الفريق ببرج العرب.

وأعطى باتريس كارتيرون أفضلية للنجم التونسي للمشاركة في مباراة غزل المحلة على حساب أحمد عيد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها حتى الآن.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رفضت إعطاءه "العيدية" فرماها من الدور الثاني.. إصابة زوجة في الشرقية

منذ أقل من ساعتين

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يتخذ إجراءت نارية تجاه لاعبيه لضم مبابي

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

12:00 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان