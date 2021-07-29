أسعار وأماكن الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري 3% لمحدودي الدخل

أعلن البنك المركزي المصري عن تخصيص مبادرة جديدة بقيمة 100 مليار جنيه لاتاحة تمويلات عقارية بفائدة ميسرة محدود ومتوسط الدخل، ويتم سدادها على أقساط زمنية لأول مرة تصل إلى 30 عام.

وتستعرض بوابة "الفجر" من خلال التقرير التالي طرق وشروط التسجيل في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%، بالنسبة لمحدودي الدخل:

أولا شروط المبادرة الخاصة بمحدودي الدخل :

لابد أن تنطبق الشروط التالية على فئات المواطنين من محدودي الدخل للاستفادة من المبادرة، وهي أن يكون الحد الأقصى لدخل الفرد 54 ألف جنيه سنويا بما يعادل 4500 جنيه شهريا، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة تبلغ 72 ألف جنيه سنويا بما يعادل 6000 جنيه شهرياً، ويكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1200 جنيه، وأن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

بالاضافة إلى الشروط السابقة لابد أن يكون المستفيد مصرياً، مع إمكانية استفادة أصـحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل،

كما اشطرت المبادرة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط في إطار المُبادرة الجديدة، ولن يتم تطبيق شروط المُبادرة الجديدة عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين على الإعلانات السابقة لمحدودي الدخل، حيث سيتم العمل وفقاً للشروط الخاصة بكل إعلان في ضوء المُبادرات السابقة.

ثانيا: مساحات واسعار الشقق السكنية لمحدودي الدخل:

أعلنت وزارة الإسكان طرحها عدد من الوحدات السكنية عن طريق صندوق الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل يمكن شرائها من خلال مبادرة البنك المركزي الجديد.

وتتراوح مساحات شقق السكنية لمحدودي الدخل التى ستوفرها وزارة الاسكان بين 75 و 90 متر مربع( 2 غرفة وصالة و3 غرف وصالة )، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، كما سيتم طرح وحدات أخرى لهم في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، حيث تبلغ أسعارها بين 164 و310 آلاف جنيه.





كما يمكن لمحدودي الدخل الحصول على وحدات سكنية من خارج وحدات التى يتم طرحها عن طريق وزارة الإسكان و الصندوق الاجتماعي ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.

ثالًث التسجيل في مبادرة التمويل العقاري 3% لمحدودي الدخل :

يتم تسجيل الراغبين في شراء شقق سكنية التي ستطرحها وزارة الإسكان وصندوق الاسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الكترونيا، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

أما المواطنين من محدودي الدخل الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية من خارج وزارة الإسكان يمكنهم الذهاب مباشرة لأحد البنوك المشتركة في المبادرة، وتقديم المستندات الخاصة بالشقة التى يرغب شرائها واستكمال باقي الإجراءات معه.

طرق سداد وحدات محدودي الدخل ضمن مبادرة 3%:

يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % من ثمن الوحدة الخاصة بمحدودي الدخل،

وتقسيط باقي المبلغ لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، كما سيحصل

المواطن محدود الدخل يحصل على دعم مباشر وغير مباشر من قبل الدولة بما يساوي نصف قيمة الوحدة السكنية تقريباً

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