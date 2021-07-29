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ولي عهد أبوظبي يصل إلى فيينا في مستهل زيارة رسمية للنمسا

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:08 م
بن زايد
بن زايد
وكالات
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وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، إلى فيينا في مستهل زيارة رسمية للنمسا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وكانت شركة الطاقة الإماراتية "نواة"، أعلنت في وقت سابق، عن وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

 

وتم ذلك في إطار عملية اختبار الطاقة التصاعدي، ويعد خطوة مهمة نحو التشغيل التجاري.

 

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش الدورة السنوية العادية  الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت الإمارات فعالية حملت عنوان "البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. رحلة نجاح".

 

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