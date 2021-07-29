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أبطال وادى دجلة يحصدون الكؤوس والميداليات في السباحة والتنس

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
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يواصل لاعبو وادى دجلة حصد الميداليات والكؤوس بمختلف الألعاب الرياضية سواء في المنافسات المحلية والعالمية، وفي الوقت نفسه المشاركة مع المنتخبات الوطنية بالبطولات الدولية لرفع علم مصر عاليًا، جاء ذلك بفضل جهود إدارة أندية وادى دجلة في توفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لأبطالها، الذين قدموا أفضل هدايا العيد للنادي وأضافوا كؤوس جديدة لدولاب بطولاته.

 حقق البطل باسم أمين مدير أكاديمية وادى دجلة للشطرنج والمصنف الأول في أفريقيا إنجازًا صخمًا بتأهله كأول إفريقي للدور الثالث من بطولة العالم للشطرنج المقامة بروسيا، والتي شارك بها من مصر 8 لاعبين ولاعبات خلال الفترة من 10 إلى 24 يوليو الجاري بعد الفوز على "جابوزيان" بطل أرمينيا لسنة 2021.

ليضيف "أمين" لقب جديدًا لسجل إنجازاته فهو أول مصري وعربي وإفريقي، يحصل على لقب السوبر جراند ماستر- أعلى ألقاب الشطرنج- كما أنه أول مصري وعربي وإفريقي يدخل تصنيف أفضل 100 لاعب في الشطرنج.

وحصد أبطال وادى دجلة أكبر كم من الميداليات بالبطولات المقامة شرق وغرب القاهرة، ففي الشرق وبالتحديد العاصمة الإدارية الجديدة، فاز أبطال وادى دجلة للسباحة القصيرة من مواليد (2014-2015) بإجمالي 157 ميدالية متنوعة بواقع 53 ميدالية ذهبية، 56 ميدالية فضية، 48 ميدالية برونزية ببطولتي الجمهورية والقاهرة الشتوية للسباحة القصيرة 2021، والتي أقيمت في مجمع حمامات السباحة بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 30 يونيو الماضي.

وبلعبة سباحة الزعانف، حصد أبطال وادى دجلة في المرحلة العمرية بين 15 إلى 17 سنة (بنين وبنات) 4 ميداليات متنوعة موزعة بين 2 ميدالية ذهبية ومثلهما فضية ببطولة منطقة القاهرة للمياه المفتوحة، والتي أقيمت بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجاري، بالإضافة لتتويج فريق النادي في سن 15 سنة ناشئين وناشئات بكأس المركز الثاني.

وكانت الميداليتين الذهبيتين في هذه البطولة من نصيب اللاعب أحمد تامر في سباق 4 كيلو متر تحت 17 سنة، رودينا أشرف تحت 15 سنة، وفاز بالميداليتين الفضيتين اللاعبة غادة محمد واللاعب يوسف بمنافسات تحت 15 سنة. 

وفي غرب القاهرة، ومن ملاعب السليمانية، فاز اللاعب عمرو العسرواي بكأس المركز الثاني ضمن منافسات الزوجي ببطولة المستقبل الدولية للتنس- رجال التي أقيمت خلال الفترة من 19 إلى 25 يوليو الجاري، وبلغت قيمة جوائز البطولة 15000 دولار.

كما فاز أبطال أندية وادى دجلة للتنس بـ 66 كأس متنوعة بواقع 25 كأسًا للمركز الأول، 20 كأسًا للمركز الثاني، 21 كأسًا للمركز الثالث ببطولات الجمهورية التي أقيمت في أندية "الأمن المركزي، السليمانية، المقاولون، وادى دجلة، بورتو سعيد في الفترة من 30 يونيو إلى 12 يوليو الجاري، وكانت ضمن منافسات المجمعين الخامس والسادس تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس. 
وفي الوقت نفسه يشارك أبطال أندية وادى دجلة للتنس مع المنتخب الوطني بكأس العالم بالتشيك الذي سيقام في الفترة من 31 يوليو إلى 8 أغسطس 2021، وانضم من أندية وادى دجلة اللاعب محمد ناصر إلى القائمة النهائية لمنتخب مصر للناشئين تحت 14 سنة، واللاعبة لجين محمد إلى قائمة منتخب مصر للناشئات المشاركة بالبطولة تحت 14 سنة، ويقود المنتخب الوطني في هذه البطولة الكابتن عمر هدايت المدير الفني لفريق التنس بأندية وادى دجلة.

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