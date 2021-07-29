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سباحين مصر خط أحمر.. اطلاق أكبر هاشتاج في تاريخ السباحة

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
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أطلق الألف من سباحي ودربي مصر في مختلف المراحل السنية وأولياء أمورهم هاشتاج، يعد الأكبر في تاريخ السباحه المصرية للدفاع عن أبطال مصر الذين يشاركون في دورة الألعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم ٩ أغسطس المقبل، تحت عنوان سباحين مصر خط أحمر، بعد أن قام مجموعة لا تنتمي إلى اللعبة بصب هجوم شرس عليهم وغير مبرر ، رغم تحسن أرقامهم الشخصية في المنافسات المختلفة، وتحقيقهم أرقام جديدة لم تتحقق من قبل. 

كما احتفلوا بالسباح مروان القماش لحصوله علي المركز الرابع عشر في سباق ٤٠٠ متر، والمركز ال ١٦ في سباق  ٨٠٠ متر وهو مايعد إنجاز جديد للسباحة، أن يكون هناك سباحا مصريا ضمن ال ١٦ الأوائل في الأوليمبياد، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ اللعبة منذ إنشاء الاتحاد عام ١٩١٠.

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