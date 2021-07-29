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أبطال مصر في الأولمبياد في ضيافة منى الشاذلي في أول ظهور لهما على"CBC"

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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في أول لقاء حصري لهما عقب الفوز بأول ميداليتين برونزيتين لمصر في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، يحل اللاعب سيف عيسى و اللاعبة هداية ملاك ضيوفاً على الإعلامية منى الشاذلي، فى حلقة الجمعة الموافق 30 يوليو، ضمن حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "CBC"، في تمام الساعة 9 مساءً.

تأتي استضافة اللاعبان للاحتفال بهما على خليفة الأداء المميز و تحقيق ميداليتين برونزيتين. و حققت اللاعبة هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016. وتُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.

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